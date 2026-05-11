秋田朝日放送 ８日に自宅を出たまま行方不明になっていた秋田市の81歳の男性が、１１日午前に秋田市雄和椿川の山林で遺体で発見されました。 警察によりますと、男性は８日午後１時ごろに自宅を出てから行方不明になっていました。11日午前７時ごろ、男性の家族が以前に山菜採りに行った場所を探していたところ、秋田市雄和椿川で男性の車を発見し、警察に通報したということです。通報を受けて警察と消防が捜索したとこ