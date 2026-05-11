サッカー元日本代表ＭＦ柴崎岳（鹿島）の妻で女優の真野恵里菜が、愛犬が病気で天国に旅立ったことを報告した。真野は１１日、自身のＳＮＳを更新。「先日、兄わんこが天国へと旅立ちました」と記し、愛犬の“兄わんこ”の思い出ショットを複数枚投稿。「１年ちょっと前に僧帽弁閉鎖不全症と診断されお薬を飲みながら過ごしていたのですが３月に肺水腫になってしまい酸素ハウスをレンタルして大好きなお散歩も控えめにし