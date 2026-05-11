不動の人気を誇る「サーモン」の価格が、中東情勢の悪化に伴う輸送コストの高騰により上昇しています。こうした中、三重県津市で世界最大級の「陸上養殖施設」の建設が進んでいます。安定供給と鮮度維持を両立させ、輸入頼みからの脱却を目指せるのでしょうか。 ■大人気のサーモンに異変…中東情勢などで価格高騰 老若男女に愛され、回転寿司の人気メニューランキングで15年連続1位を誇るサӦ