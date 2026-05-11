◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）琴桜（佐渡ケ嶽）が大関昇進後、初めて初日から連敗を喫した。小結・若隆景（荒汐）の立ち合いの当たりを受け止めて、右の下手を引いて胸を合わせかけたが、懐に潜り込まれて押し込まれた。土俵際では苦し紛れに下手で振ろうとするも、寄り切られた。支度部屋では報道陣の質問に対し「すみません」とだけ話した。幕内後半戦の九重審判長（元大関・千代大海）は「巨漢を生かせて