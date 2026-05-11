カンテレのキュメンタリー映画『揺さぶられる正義』が、ドイツ・ハンブルクで開催された「ワールドメディアフェスティバル」でドキュメンタリー人権・社会正義部門の金賞を受賞した。【写真】“弁護士資格を持つ”関西テレビ報道記者・上田大輔氏同作は、ギャラクシー賞や民放連盟賞など、さまざまな賞を重ねた『検証・揺さぶられっ子症候群』シリーズ3番組にその後の取材も重ね、8年間の調査報道をまとめたもの。“弁護士資格