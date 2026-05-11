お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）、俳優の綾瀬はるか（41）、桑木里夢（9※桑＝異体字）が11日、都内で行われた映画『箱の中の羊』（29日公開）完成披露試写会に登場した。【動画】千鳥・大悟、綾瀬はるかの天然発言にツッコミ！Ｗ主演作舞台挨拶で“夫婦感”満載本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工