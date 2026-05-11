タレントの指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ「≠ME」の菅波美玲（26）が11日、グループの公式サイトを通じて卒業を発表した。6月12日に卒業コンサートを行う。グループからの卒業生は初。菅波は今年3月から活動を休止していた。グループの公式サイトを通じ「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます」と発表。「日頃より温かいご支援を賜ってお