12日(火)も広い範囲で晴れて、北日本を含めて夏日の所が多くなりそうです。さらに、週末以降は一段と暑くなるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■12日(火)も汗ばむ陽気続く 7月並みの所も12日(火)も九州から東北にかけて、25℃以上の夏日の所が多くなりそうです。東京都心は25℃予想で、2日連続の夏日となるでしょう。また、北海道でも気温が上がりそうです。最高気温は札幌で24℃と7月上旬並み。帯広は27℃で