磐越道で21人が死傷したバス事故で10日夜、北越高校が2回目となる会見を開き、男子ソフトテニス部の顧問が初めて出席しました。レンタカーと運転手の手配は依頼していないと改めて主張したほか、事故のあと、バスの中から「運転手の手当てとみられる現金入りの封筒」があったことを明らかにしました。10日、北越高校では男子ソフトテニス部の保護者会が開かれました。高校によりますとバスに乗っていた生徒も参加して行われ