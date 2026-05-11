FC東京に所属する日本代表の長友佑都は、３月14日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第６節の水戸ホーリーホック戦で負傷。右ハムストリングの肉離れと診断された。以降は約２か月、戦列から離れていたが、５月15日の北中米Ｗ杯のメンバー発表を間近に控え、ピッチに戻ってきた。 ６日の15節・ジェフユナイテッド千葉戦でベンチ入りして途中出場。そして10日の16節・東京ヴェルディ戦で先発出場。し