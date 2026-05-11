山形県は11日、今年度県内で初めてとなる「つつが虫病」の患者が確認されたと発表しました。（サムネイルは県広報資料より） 【写真を見る】今年度初の「つつが虫病」40代男性が頭痛や発熱などの症状治療が遅れると命に関わる場合も（山形） 県によりますと、つつが虫病への感染が確認されたのは、置賜地域に住む40代の男性です。 男性は発症する前に山で作業をしており、先月27日に頭痛や発熱、血尿などの症状が出たというこ