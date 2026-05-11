世界の舞台に導く千金弾だ。U-17日本女子代表は現地５月11日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で韓国と対戦した。４強入りを果たせば、今秋のU-17女子ワールドカップの出場権を手にできる。注目の“日韓戦”でリトルなでしこは１−０で勝利。決勝点を挙げたのは、樋口ららだ。74分、ペナルティエリア手前左のFK。背番号７の狙いすました一撃は、目の前の壁を越え、緩やかにカーブしながらゴール左に収