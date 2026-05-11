北中米W杯を中継するDAZNが５月11日、「FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス」を東京都内で開催。DAZNドリームリーダーを務める内田篤人氏が、アンバサダーの成田凌さんと桐谷美玲さんらと共に、トークやチャレンジ企画で盛り上げた。北中米W杯のメンバー発表は、５月15日に行なわれる。サプライズ招集の有無が世間の関心事の１つとなるなか、“サプライズ”を巡り、深みのある意見を聞くことができた。W杯