Image: Amazon ますますPSPっぽくなったような？ 1990年11月21日に発売された、任天堂の家庭用ゲーム機「スーパーファミコン」。ソフトの総数はなんと1,447本もあるとのことで、フルコンプするのは容易ではないかもしれません。収集だけでなく、長〜いプレイ時間のRPGも全作クリアするなんて、一生かかってもムリかも？ だけど懐ゲー好きなら、集めてみたいものですよね。家でも外でもスーフ