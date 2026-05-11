5月11日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― Ｄ＆Ｍカンパニー [東証Ｇ]決算月【5月】5/11発表 毎年11月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、優待原資1000万円を基礎として算定される電子ギフトを贈呈する。継続保有期間が初回の26年11月末は6ヵ月以上、2回目以降は1年