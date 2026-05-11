「伝説の家政婦」として、全国的に人気のタサン志麻さんが、鹿児島市で講演を行いました。志麻さんが伝えたのは、家族で囲む時間の大切さ。フランスで学んだという味付けの工夫も紹介します。（タサン志麻さん）「温かく出迎えてくれてありがとうございます。鹿児島は、今日、初めて来ました。ニュースでしか見たことなかった桜島を目の前で見て、感激しています。今日は、母の日ですけど、ここにもたくさんのお母さんたち