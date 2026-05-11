2026年5月6日、中国メディアの騰訊科技は、米国企業のOpenAIが生成AIモデルChatGPTの無料ユーザーへ新型モデルを開放すると同時に、広告事業を本格化させる新たなビジネスモデルへ転換したと報じた。記事は、OpenAIがChatGPTのデフォルトモデルを「GPT-5．5 Instant」へと更新し、ハルシネーション（AIの嘘）発生率の大幅な低下とともに、過去の対話やGmail、アップロード文書を参照できる「コンテキスト管理」機能を無料ユーザー