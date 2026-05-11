四川大学考古文博学院と四川省文物考古研究院の共同研究チームはこのほど、国際学術誌『Archaeological Research in Asia（アジア考古研究）』に、三星堆遺跡7号祭祀坑から出土した鉄片が純隕鉄製品であることを確認したとの最新の研究成果を発表しました。これは、中国西南地域でこれまでに発見された青銅器時代最古の隕鉄文物となります。今回研究の対象となった3点の鉄片は殷（商）代後期のもので、接合すると全体は長さ約20セ