11日（月）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は、7月3日（金）から5日（日）にかけてオガールアリーナで開催される「2026バレーボール男子日本代表国際親善試合 日本B対キューバ（岩手大会）」のチケット販売概要を発表した。 チケットは、5月29日（金）11:00より申し込みが開始される「バレとも・プレミアム」会員向けの先行抽選販売（抽選）を皮切りに、6月5日（金）1