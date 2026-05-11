ボートレース福岡の「ボートレース福岡レストラン和風ダイニングかっぱ杯」は１１日、予選最終日となる４日目が行われた。奥田誠（４５＝広島）は、２着以上が条件となった予選ラスト５Ｒのイン戦を押し切って勝負駆けを成功させた。１Ｍは３コース・森永隆がまくり差しで迫ってきたが、前を向くと力強い加速で一気に突き放した。「３日目後半は外枠だったので伸びを求めたら回転不足。うまく合わせられて、展示から雰囲気が