抜け毛が多いとされている猫種6選 抜け毛の多さは、見た目のふわふわ感だけでは判断しにくいものです。実際には、短毛でもよく抜ける猫種はいますし、長毛では毛玉対策まで含めて考える必要があります。 まずは、抜け毛が多い傾向のある代表的な猫種を見ていきましょう。 1.アメリカンショートヘア 短毛ですが被毛がしっかりしていて、換毛期になると抜け毛がかなり目立ちやすいタイプです。毛が短いぶ