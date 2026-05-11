人気コスプレイヤーのえなこが、自身のインスタグラムを更新。新作写真集「きみのヒロイン」（えなこの公式通販サイト「えなこみゅ」で発売中）から珠玉の掲載カットを公開した。 【写真】タイトな衣装で大胆なポージング見えちゃいそう…！ えなこは「新作写真集『きみのヒロイン』春っぽいスポーティな写真集！今回はなんと衣装4着も着て撮影したよ」と写真を公開。スポーティーながらお