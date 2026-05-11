元政治家のしんじ（石丸伸二）が、自身の出演する恋愛番組が意外な大物有名人たちの間で話題になっていることを明かし、スタジオが驚きに包まれる一幕があった。【映像】「恋愛病院」を見ていた大物アーティスト2人5月11日（月）、ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別番組『男子メンバー反省会』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済