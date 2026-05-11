俳優の柳川るい（28）が11日、自身のSNSを更新。芸能界を引退することを報告した。【写真】28歳で芸能界引退『教場』共演者と笑みを浮かべる柳川るい柳川は「ご報告」と書き出すと、「この度、芸能活動を引退することとなりました。これに伴い、2026年4月30日をもちまして契約満了によりFlatentertainmentを退所いたします」と報告した。引退の理由は明らかにせず「関わってくださった全ての関係者の方々、応援してくださっ