娘の新しいぬいぐるみを欲しがるバンビ。 同じようなぬいぐるみでも、何故か欲しがらない時もあります。欲しがらないどころか、嫌がってる…？近づけると後ろに下がっていきます。いつもだったら欲しがって飛びついてくるのに！ たまーにこんなことがあるんですが、何が嫌なのか、違いがよくわかりません。バンビだけの何かがあるのかな～？