JALデジタルと日本タタ・コンサルタンシー・サービシズは、JALグループのDX推進を加速するための包括的な戦略的パートナーシップ契約（SPA）を締結したと発表した。両社は2019年に最初のパートナーシップを締結して以来、旅客サービスシステム（PSS）の刷新（SAKURAプロジェクト）やZIPAIR Tokyoのシステム統合支援など多岐にわたるプロジェクトで協業してきた。今回は従来の都度発注型の契約から包括的・長期的な協力関係へと移行