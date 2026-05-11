五泉市の田んぼでは、2028年からの一般栽培と販売を目指している新潟124号の田植えが行われました。 県は、コシヒカリと同じ中生の新たな品種開発に取り組んでいます。五泉市のコメ農家斎藤春男さんと息子の佑樹さんが田植えをしているのは、新潟124号。茎が短く倒れにくい短幹品種で高温に強いのが特徴です。2026年は、県内13カ所で試験的に栽培を行い2028年からの販売を目指しています。 ■コメ農家 斎藤春男さん 「