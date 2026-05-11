交通渋滞を緩和しようと、整備が進められている鹿児島東西道路ですが、トンネルの掘削が順調に進み残り36メートルとなりました。しかし、出口の周辺整備などを慎重に行う必要があるため、トンネル貫通の時期は決まっていないということです。鹿児島市などでつくる鹿児島東西・南北幹線道路建設促進期成会は11日、総会を開きました。会では、国や県の担当者が整備状況の報告を行いました。鹿児島インターと中心市