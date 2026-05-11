11日は各地で晴れて、カラっとした暑さになりました。 日中は、きのうより更に気温が上がりました。11日の最高気温は、新潟・秋葉区で26・8℃、三条市で26・3℃を観測するなど、所々で25℃以上の夏日になりました。 12日の県内は、不安定な空模様になりそうです。 12日午前9時の予想天気図を。12日は高気圧の淵を回って、南から暖かく湿った空気が流れこむでしょう。さらに、上空には寒気が流れこむため、県内は大気の状