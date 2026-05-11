太平洋戦争末期、水上特攻艇に乗り込み命を落とした隊員を追悼する慰霊祭が川棚町で行われました。 太平洋戦争中、旧日本軍が開発した水上特攻艇「震洋」。 ベニヤ板で作られた5メートルほどの船に、爆薬250キログラムを積み込み、敵艦への体当たりします。 過酷な訓練を含む、3000人を超える隊員が命を落としました。 訓練基地があった川棚町の慰霊祭は、60回目で遺族や川棚町長らが参列し、黙とうを捧