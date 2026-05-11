米大リーグ（ＭＬＢ）のマリナーズや、プロ野球の近鉄（現オリックス）、楽天、巨人で投手として活躍した岩隈久志氏が、妻・まどかさんとの夫婦ショットを披露した。岩隈氏は「母の日」の１０日にインスタグラムを更新し、「最高の母である妻いつも本当にありがとう」と感謝。「この写真は２月に長女がセドナで撮ってくれました」と娘が撮影した２人の写真を掲載し、フォロワーから「素晴らしい」「本当に素敵な憧れのご夫婦