今春のＧ１戦線は１番人気が７連勝中。エンブロイダリーとカムニャックによる一騎打ちムードの今週も堅い決着に収まりそうな雰囲気が漂う。ただ、歴史をひもとくと「両雄並び立たず」が非常に多い。０１年以降の平地Ｇ１で単勝３倍以下の抜けた人気馬が２頭いるＧ１が３４レースあったが、その２頭で１、２着独占はわずか６回しかいない。２週前の天皇賞・春では単勝１・８倍のクロワデュノールが勝ったが、３・０倍のアドマ