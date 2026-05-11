◇大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）小結・高安（田子ノ浦）が西前頭２枚目・一山本（放駒）を下し、初日から２連勝とした。相手に突き放されてまわしを取れず、土俵際に追い詰められたが、左からいなして引き落とし。「まわしを取って勝負を決めたかったですけど、立ち合いでしっかり踏み込んで当たれたので。（２連勝で）気持ちは前向きになれますね」と落ち着いた口調で話した。初日に自身が破った横綱・豊昇