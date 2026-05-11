◆関西六大学野球春季リーグ戦第６節２回戦大経大６―３京産大（１１日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）昨秋に１３季ぶり優勝した京産大は大経大に連敗し勝ち点を落とした。５勝５敗の勝ち点２。最終節で連勝しても大商大を上回ることが出来ずにＶ逸が決まった。３回まで毎回得点圏に走者を置くも得点が出来ず。「我慢するところで踏ん張って攻撃につなげたかったけれど…。序盤で１点でも取れれば…」と炭山和輝監督（３９）