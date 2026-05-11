11日午後、北海道北部にある興部町でクマの姿が目撃されました。映像に映るのは、国道を悠々と歩く体長2メートルほどのヒグマです。さらに、市街地の外れを疾走する様子もみられ、撮影者は「怖い怖い！やばいって。警察に言った方がいい？」とおびえた様子をみせます。こうした中、同じ興部町で野生のヒグマ親子が食事をする瞬間をカメラが捉えました。画面中央で子グマがかじりつくのはエゾシカの骨。もう1頭の子グマはエサを探し