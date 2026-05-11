◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１１日、栗東トレセンドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は１番人気だった前走の愛知杯で１０着に敗れた。「（ゲートを）出てから、挟まれる形の不利が響いた。度外視できると思います」と中西助手は振り返る。マイルでは【１・１・２・０】で複勝率１０割。昨年も京成杯ＡＨ２着、ターコイズＳ１着と