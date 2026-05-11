総務省総務省は11日、X（旧ツイッター）などの交流サイト（SNS）上にはびこる悪質な投稿の抑制に向けた有識者会議の議論を再開した。利用者の増加によって大規模なサービスが持つ社会的な影響力が増している現状を踏まえ、事業者側に追加で求める対策の在り方を話し合う。発信者を特定する手続きのさらなる迅速化や、多くの開示請求に対応するプロバイダーの負担軽減策も考える。国は情報流通プラットフォーム対処法に基づいて