◆関西六大学野球春季リーグ戦第６節２回戦大経大６―３京産大（１１日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）大経大が昨秋優勝の京産大に２連勝。７勝５敗の勝ち点３でリーグ戦を終えた。第１節で昨春優勝の大商大から勝ち点を挙げるなど、昨年の優勝２チームから勝ち点を挙げた。昨年１２月に食道胃接合部がんで死去した高代延博前監督（享年７１）に代わり、１月にヘッドコーチから昇格した平川隆亮監督（４２）は「高代監督のし