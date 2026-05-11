中道改革連合・小沢一郎前衆院議員の事務所公式SNSが2026年5月10日に更新され、投稿のBGMに参政党のテーマ曲を使用したことが驚きを集めている。「僕らは日本をあきらめない」小沢氏の事務所公式フェイスブックで10日、岩手・盛岡市で同日に開催された「立憲民主党岩手県連2026年定期大会」に出席したことが報告された。投稿文では、「巨大権力に対峙する野党の今後を、この岩手県でも、みんなで一生懸命考えなければなりません。