MINIカントリーマンに48Vマイルドハイブリッド仕様車が充実！ MINIカントリーマンSオール4｜MINI Countryman S All4 このたびMINIカントリーマンに48Vマイルドハイブリッドシステムが搭載されたのは「Cセレクト」、「C」、「Sオール4」のガソリン車3グレード。48Vマイルドハイブリッドシステムは、リチウムイオンバッテリーを搭載することで、小型モーターでエンジンを
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