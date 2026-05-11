MINIカントリーマンに48Vマイルドハイブリッド仕様車が充実！ MINIカントリーマンSオール4｜MINI Countryman S All4 このたびMINIカントリーマンに48Vマイルドハイブリッドシステムが搭載されたのは「Cセレクト」、「C」、「Sオール4」のガソリン車3グレード。48Vマイルドハイブリッドシステムは、リチウムイオンバッテリーを搭載することで、小型モーターでエンジンを