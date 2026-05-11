法テラス利用には条件があるため、向き不向きがあります（c）Getty Images 法テラスは「役に立たない」といった声もありますが、その多くは制度の仕組みや利用条件への理解不足から生じています。収入・資産の基準や相談時間の制限、弁護士を自由に選べない点などが不満につながる一方で、費用を抑えて専門家に相談できるという大きなメリットもあります。法テラスが「役に立たない」と言われる理由を整理したうえで、利用条件や