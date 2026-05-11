18、19日にパリで開く先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議で、最新人工知能（AI）を悪用したサイバー攻撃への懸念を共有する見通しであることが11日、分かった。米企業アンソロピックの「クロード・ミュトス」が念頭にある。