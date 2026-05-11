韓国の国民的歌手ソン・シギョンが、5月30日・31日に千葉・幕張イベントホールで開催されるアイスショー『太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』に出演し、フィギュアスケーターたちとコラボすることが決まった。【動画】ソン・シギョンが日本のアイスショー登場へ日本語で動画メッセージチャ・ジュンファンは、ソン・シギョンの名曲「Every Moment of You」でコラボパフォーマンスを披露する。「Every Momen