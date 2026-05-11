俳優・綾瀬はるかと、千鳥・大悟が１１日、都内で行われた、Ｗ主演映画「箱の中の羊」（２９日公開）の完成披露試写会に子役の耼木里夢（くわき・りむ）、是枝裕和監督らと出席した。大悟は登場からなぜかニヤニヤが止まらず。今回のような作品の舞台あいさつを経験するのは初だといい「今も登場する前に、『映画の舞台あいさつって独特よな』って経験したことないのに言っててちょっと恥ずかしい。すごい雰囲気ですね」