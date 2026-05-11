「貯金300万円」と聞いて、遠い目標に感じる方もいるかもしれません。実際、年代や世帯によって差はありますが、1つの目安として意識してもよい金額です。とはいえ、一般的に貯金初心者が目指す「100万円」に比べれば3倍。成功させるには、無理なく積み上げられる「仕組み」をつくることです。今回は、貯金300万円を目指すため、ゆうちょ銀行の「自動積立定期貯金」の特長を整理します。300万円を基準に見た年代別の位置付けまずは