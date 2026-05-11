ゴールデンウィーク中の人の移動を可視化したマップが大きな注目を集めている。「この大型連休に人々はどこへ向かっていたのか、国交省の交通量オープンデータから視覚化しました」と件のマップを紹介したのはデータとプログラミングによる文化研究室「徒然研究室」さん（@tsurezure_lab）。【写真】GW中、人々が実際にどこに行ったかが一目でわかりますこれによると4月29日から5月6日までのゴールデンウィーク期間の交通量は、北