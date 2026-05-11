中国南西部の四川省林業・草原局が5月9日明らかにしたところによると、ジャイアントパンダ国立公園の雪宝頂エリアでこのほどカメラのデータを回収・整理していたところ、ヒョウの活動とみられる映像を偶然捉えていたことが分かりました。野生動物保護専門家の鑑定により、映像に映っていた種はヒョウであることが確認されました。専門家が岷山山脈の野生動物の歴史的分布と既存のモニタリングファイルを精査した結果、今回の映像は