アダム・ランバートが、自身のレーベルより6枚目のフルアルバム『ADAM』を7月10日にリリースする。 （関連：【画像あり】アダム・ランバート、6枚目のフルアルバム『ADAM』リリース収録曲「EAT U ALIVE」先行配信も） 本作は、ファッションフォトグラファーのニック・ナイトによるアートワークをフィーチャーし、ジョン・ベリオン、ジョン・バティステ、ジョ