横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」は、5月14日（木）〜5月27日（水）の期間、初のポップアップストアを、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店 B1階で開催する。【写真】『名探偵コナン』コラボも販売！ポップアップの展開商品ラインナップ■人気商品を用意今回開催されるのは、横浜みやげとして人気な「横浜バニラ」の商品が東京で購入できる期間限定のポップアップストア。会場には、中はしっとり外はカリッと焼