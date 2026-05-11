東京駅一番街にある「カメダセイカ」が閉店し、ハッピーターンに特化したショップ「超ハッピーターン」が、5月22日（金）にオープンすることが決定。本ショップでは、衝撃の“飲むハッピーターン”も楽しめる。【写真】「ハッピーターン」×ドーナツ!?「超ハッピーターン」で楽しめる“変わり種”商品一覧■「ハッピーパウダー」マニア向け商品も！今回誕生する「超ハッピーターン」は、今年「ハッピーターン」が50周年を迎